Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Do policji ze Słupska napłynęło zgłoszenie, że na jednej ze stacji paliw mężczyzna, któremu ratownicy udzielają pomocy, stał się agresywny .

Pracownik, wspólnie z ratownikami medycznymi otworzyli łazienkę, w której od dłuższego czasu zamknięty był mężczyzna. Znaleźli go nieprzytomnego, siedzącego na toalecie.

Ratownicy przystąpili do udzielania pomocy. Ze względu na stan nieprzytomnego, przenieśli go na nosze. Ten wkrótce odzyskał przytomność i zaczął być agresywny. Krzyczał na medyków, groził im , szarpał, a jednego kopnął.

33-letni mężczyzna uspokoił się dopiero po przybyciu na miejsce policji. Został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie prowadzono z nim dalsze czynności procesowe.

Mężczyzna to mieszkaniec Słupska. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie znajduje się blisko promil alkoholu.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz stosowania przemocy i groźby w celu zmuszenia ratowników do zaniechania czynności służbowej. Za te czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia.