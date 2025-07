Strzelanina na targowisku w Bangkoku. Są ofiary

Co najmniej sześć osób zginęło, gdy uzbrojony mężczyzna otworzył ogień na targu w Bangkoku - poinformowała policja w oświadczeniu. Sprawca ataku odebrał sobie życie. Targowisko Or Tor Kor to miejsce często odwiedzane przez turystów.