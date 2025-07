Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi postępowanie w sprawie brutalnego ataku na 29-letnią kobietę , do którego doszło w czwartek.

Ofiara została oblana żrącą substancją, co spowodowało poważne obrażenia głowy i szyi. Pokrzywdzona zdołała jeszcze sama dotrzeć do domu, skąd bliscy zawieźli ją do szpitala.