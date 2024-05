Pogoda. Burze nad Polską. Liczne podtopienia

"Burz nad Polską przybywa. Niektóre z nich dają opady 5-10/10 minut i grad. Szczególnie silna burza rozwinęła się w regionie Legnicy. Możliwe są tam nawalne opady deszczu, grad i porywy wiatru do około 90 km/h " - poinformowali meteorolodzy z IMGW.

"Doszło do licznych zalań i podtopień, choć spoglądając na nadsyłane materiały, naciągnięciem nie będzie kiedy powiemy, że doszło tam do błyskawicznej powodzi. W szybkim tempie ulewny deszcz zalał całe miasto, a strażacy do tej pory mają pełne ręce roboty" - przekazał Łukasz Kuliński na profilu Wielkopolskich Łowców Burz.