Poseł PiS zrzekł się immunitetu. Podał powód

Poseł PiS zrzekł się immunitetu. Obowiązki pełnomocnika wyborczego

Zgodnie z prawem pełnomocnicy wyborczy co do zasady są obowiązani do usunięcia plakatów, banerów i haseł wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów. Naruszenie tych przepisów jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł.