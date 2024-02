Ponowne przeliczenie emerytury. Kiedy złożyć wniosek, by zyskać najwięcej?

Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

O ponowne przeliczenie emerytury może wnioskować każdy, komu przysługuje prawo do świadczenia emerytalnego. W przypadku emerytów urodzonych po 1 stycznia 1949 obowiązuje nowy system ustalania wysokości emerytury oparty m.in. na tabelach przewidywanej długości życia, które publikuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tabele zmieniają się co roku, co teoretycznie może przełożyć się na korzystniejsze wyniki po ponownym podstawieniu danych do algorytmu. W praktyce prognozowana długość życia nieustannie rośnie (nie licząc wyjątkowych sytuacji – np. lat 2021-22, kiedy w statystykach wyraźnie widać było wpływ COVID-19), co sprawia, że ponowne przeliczenie emerytury bez innych przesłanek zwykle da niekorzystny rezultat. Prognozy są podawane w miesiącach, a ich aktualne wartości i wspomniany pandemiczny epizod dobrze widać na poniższej grafice:

Seniorzy urodzeni przed 1949 rokiem podlegają innemu systemowi wyliczeń, co jednak nie blokuje możliwości złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury. Kiedy takie działanie może być opłacalne? W wymienionych poniżej sytuacjach emeryt może liczyć na wzrost wysokości świadczenia.

Kiedy warto wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury okaże się korzystne, kiedy:

emeryt pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne;

emeryt uzyska nowe dokumenty potwierdzające nieuwzględnione wcześniej okresy ubezpieczenia;

emeryt uzyska nowe dokumenty potwierdzające zarobki za lata sprzed momentu przejścia na emeryturę lub zarobki uzyskiwane po przyznaniu świadczenia;

emerytka wychowująca dzieci przed rokiem 1999, kiedy lata opieki były zaliczane na poczet kapitału początkowego w mniejszym wymiarze.

Co do zasady, wniosek o ponowne przeliczenie podstawowej wartości świadczenia emerytalnego może złożyć każdy, kto posiada prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie zawsze jednak przeliczenie musi skutkować podwyższeniem podstawowej kwoty wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponowne przeliczenie emerytury. Czy można na nim stracić?

Krótka odpowiedź brzmi – nie.

Nawet jeśli po przeliczeniu świadczenia wartości okażą się niższe od obecnej emerytury czy renty, to ZUS nie zacznie wypłacać wnioskodawcy niższych kwot i utrzyma ich obecną wysokość.

Ponowne przeliczenie emerytury. Jaki wniosek wypełnić i kiedy go złożyć?

Jeśli to możliwe, wniosek o ponowne przeliczenie emerytury najlepiej złożyć przed kolejną waloryzacją emerytur (np. do końca lutego 2024). Waloryzacja jest bezpośrednio powiązana z podstawową wartością świadczenia podnoszoną w razie korzystnego przeliczenia.

Formularz, który należy dostarczyć do ZUS to wniosek ERPO – aktualny wzór jest dostępny pod tym adresem.

Wniosek można złożyć w każdym momencie po ustaleniu prawa do emerytury. Z wypełnionym dokumentem należy udać się osobiście do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostarczyć go listownie (wysyłając go za pośrednictwem poczty), lub elektronicznie na platformie PUE ZUS.

