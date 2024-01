Kiedy przejść na emeryturę w 2024 roku? Można zyskać nawet kilkaset złotych

Emerytura 2024. Od czego zależy wysokość świadczenia? Termin ma znaczenie

Kiedy przejść na emeryturę w 2024 roku? Dwa terminy

Składki zgromadzone na koncie osoby ubezpieczonej, która przejdzie na emeryturę w styczniu lub w lutym 2024 roku będą zwaloryzowane zarówno roczną, jak i kwartalną waloryzacją. Na ten moment ma ona wynieść 12,3 proc . Wszystko wskazuje na to, że będzie to ostatnia tak wysoka waloryzacja. W przyszłości podwyżki dla seniorów będą już jednocyfrowe. Rok 2025 przyniesie waloryzację emerytur w wysokości około 7 proc. - zauważa "Fakt".

Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w styczniu lub lutym, otrzymają także 13. oraz 14. emeryturę. Co więcej, na początku roku dalej będą obowiązywać korzystniejsze tablice trwania życia, które uwzględniają zgony z okresu pandemii. Ze względu na to, że tablice te przewidują krótszą średnią długość trwania życia, to seniorzy mogą liczyć na to, że ich świadczenie będzie wyższe.