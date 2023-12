Kwota wolna od podatku a wysokość zwrotu. Ile pieniędzy wróci do emerytów?

Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 000 zł, co podzielone przez liczbę miesięcy daje 2500 zł. Zaliczki na podatek dochodowy od 13. i 14. emerytury w 2023 roku nie zapłacili tylko ci seniorzy, którzy w danym miesiącu otrzymali z ZUS-u mniej niż 2500 zł - po zsumowaniu podstawowej i dodatkowej emerytury brutto.

Dokładna kwota zwrotu podatku będzie inna w zależności od wysokości podstawy - najwięcej otrzymają ci, którzy na rękę odbierają co miesiąc ok. 1900 zł - nawet 413 zł.

W poniższej tabeli można sprawdzić przybliżone kwoty zwrotu, który trafi do seniorów w lutym 2024 roku dla różnych wysokości świadczeń w zakresie od 500 do 2500 zł. Jako pierwsi, dokładne obliczenia przygotowali dziennikarze Radia ZET.

Jak widać, od pułapu w okolicach 2100 zł podstawowej emerytury wysokość zwrotu podatku zaczyna spadać, aż do 2500 zł, gdzie roczna kwota wolna od podatku jest co do złotówki wypełniona podstawowym świadczeniem.