Od 1397 zł do 1408 zł dla każdego emeryta. Kiedy pieniądze wpłyną na konto?

13. emerytura - ile netto i brutto w 2024 roku?

Kwota świadczenia z tytułu "trzynastej emerytury" jest równa minimalnej emeryturze po waloryzacji. Do ustalenia konkretnej kwoty konieczne jest uwzględnienie trzech kluczowych wskaźników: średniorocznego wskaźnika inflacji konsumenckiej, średniorocznego wskaźnika tzw. inflacji emeryckiej oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Informacje o wartości przeciętnego wynagrodzenia są podawane co roku w lutym przez Główny Urząd Statystyczny, co pozwala na dokładne obliczenie kwoty "trzynastki".