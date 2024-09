Na południu kraju przechodzą powodzie. W niektórych regionach w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim mieszkańcy walczą ze skutkami przejścia wielkiej wody, a Lubuskie w gotowości czeka na dotarcie fali kulminacyjnej.

Do tego dojdzie inny pogodowy problem. Choć pierwsza części nocy z niedzieli na poniedziałek będzie bezchmurna lub pojawi się niewielkie zachmurzenie, sytuacja zmieni się w nad ranem. Jak prognozuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska dla PAP, wówczas powstaną mgły i zamglenia, które mogą ograniczyć widoczność do 300 m, a lokalnie, m.in. na północy, nawet do 100 m. Reklama

Prognoza pogody. Mgła w nocy i w kolejnych dniach. Ile stopni?

W poniedziałek rano utrzymają się silne zamglenia, jednak w środku dnia zachmurzenie będzie małe, w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju wzrośnie do umiarkowanego. Temperatura maksymalna utrzyma się w okolicach 20 stopni nad morzem, do 25 stopni w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów okresami porywy do 60 km/h.

Zachmurzenia i prognozowane opady widać na modelu udostępnionym przez IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie w centrum i na południowym wschodzie małe. Zacznie się ochładzać - temperatura minimalna od 8 stopni na wschodzie, do 14 w centrum i na zachodzie kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich i tam spadek temperatury lokalnie do około 6 stopni. C. Silniejszy wiatr - okresowo - na przedgórzu karpackim i szczytowych partiach Sudetów, okresami w porywach do 80 km/h. Reklama

