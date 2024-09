Pogodowy zwrot coraz bliżej. Zacznie się pod koniec tygodnia

W niedzielę możemy spodziewać się małego zachmurzenia, a miejscami na południu będzie bezchmurnie. Najcieplej będzie na północnym wschodzie Polski. Tam termometry pokażą nawet 25 st. C. Nieco chłodniej w centrum - 23 st. C, a w rejonach podgórskich i nad morzem ok. 21 st. C.

W nocy temperatura spadnie w przeważającej części kraju do 7-9 st. C, a nad morzem do 13 st. C. Lokalnie na północy kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m. Reklama

Prognoza pogody na przyszły tydzień

Poniedziałek, choć poranek powita nas dużymi mgłami, będzie kolejnym ciepłym dniem. Termometry pokażą maksymalnie od 19 do 23 st. C. W ciągu dnia zachmurzenie małe, popołudniu więcej chmur pojawi się na zachodzie kraju.

We wtorek w całym kraju mocno się zachmurzy. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie kraju burze. Temperatura maksymalna od 17 st. C - 20 st. C na zachodzie do 21 st. C, 24 st.C w centrum i na wschodzie kraju.

Chmury i przelotny deszcz pojawią się również w środę. Nie odpuszczą także burze, których można się spodziewać na południowym wschodzie Polski. Nieco się ochłodzi. W większości kraju termometry maksymalnie pokażą od 18 st. C, 20 st. C, a do 22 st. C na południowym wschodzie.

Deszcz popada także w czwartek. Front burzowy przeniesie się nad centralną i północą Polskę. Tam też lokalnie może zagrzmieć. Temperatura konsekwentnie będzie spadać. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 16 st.C,19 st. C na północnym zachodzie do 21 st. C, 23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Reklama

Tego dnia również mocniej powieje. W strefie brzegowej i w górach w porywach do 85 km/h, a podczas burz do 65 km/h.

Prognoza na weekend. Pochmurno i deszczowo

Choć kolejny weekend będzie się zapowiadał ciepły i w piątek termometry pokażą do 20 st. C na przeważającym obszarze kraju, a na południowym wschodzie nawet do 25 st. C, to sobota przyniesie ochłodzenie. Wówczas temperatura spadnie i wyniesie od 12 st. C, 15 st. C na zachodzie do 16 st. C, 19 st. C.

Nie odpuszczą także przelotne deszcze, a w południowo wschodniej części kraju burze. Powieje jeszcze mocniej - w sobotę w strefie nadmorskiej w porywach nawet do 90 km/h.

---

