Program bonu na zasiedlenie reguluje ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, w szczególności art. 208. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnych stronach urzędów pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bon na zasiedlenie. Co to jest?

Bon na zasiedlenie to jednorazowe wsparcie finansowe, które pomaga osobom bezrobotnym pokryć koszty związane z przeprowadzką w celu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Program jest realizowany przez powiatowe urzędy pracy i ma na celu zwiększenie mobilności zawodowej i ułatwienie znalezienia pracy w innym regionie Polski. Dzięki bonowi można sfinansować m.in. koszty wynajmu mieszkania, transportu czy zakupu niezbędnych sprzętów.

Bon na zasiedlenie. Kto może się ubiegać?

Od 1 czerwca 2025 roku bon na zasiedlenie jest dostępny dla wszystkich osób bezrobotnych, niezależnie od wieku. To znacząca zmiana, która poszerza grupę beneficjentów i daje szansę na nowy start także osobom w średnim wieku czy seniorom. Aby ubiegać się o bon, należy:

być zarejestrowanym jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy ;

planować podjęcie zatrudnienia , innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy zlecenia) lub działalności gospodarczej w miejscowości oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania;

spełnić warunek odległości: nowe miejsce pracy musi znajdować się co najmniej 80 km od obecnego miejsca zamieszkania lub czas dojazdu (tam i z powrotem) musi przekraczać trzy godziny dziennie.

Przed złożeniem wniosku warto pamiętać, że starosta może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dotychczasowe miejsce zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu rozliczenia bonu o maksymalnie 90 dni, jednak wniosek o przedłużenie należy złożyć przed upływem 240 dni od dnia podpisania umowy.

Należy również mieć na uwadze, że bon nie przysługuje osobom, które podejmą pracę u pracodawcy, u którego były zatrudnione w ciągu 180 dni przed rejestracją w urzędzie pracy, ani tym, których działalność gospodarcza była wcześniej dofinansowana z Funduszu Pracy.

Bon na zasiedlenie 2025. Jakie są warunki jego przyznania?

Bon na zasiedlenie otrzymają wyłącznie te osoby, które spełnią określone wymagania. Gwarantują one, że wsparcie trafi do osób poważnie traktujących zmianę miejsca zamieszkania i podjęcie pracy. Najważniejsze warunki to:

wynagrodzenie minimalne : kwota przychodów z wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto miesięcznie, które w 2025 roku wynosi 4666 zł;

okres zatrudnienia: z dodatkowych środków skorzystają osoby pozostające w zatrudnieniu, wykonujące inną pracę zarobkową lub prowadzące działalność gospodarczą przez co najmniej 180 dni w ciągu 240 dni od podpisania umowy.

Ile wynosi bon na zasiedlenie?

Wysokość bonu na zasiedlenie jest ustalana indywidualnie w umowie z urzędem pracy, ale nie może przekroczyć 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wynosi około 8673 zł, co oznacza, że maksymalna kwota bonu może sięgnąć 17 346 zł.

Kwota ta może pokryć znaczną część kosztów związanych z przeprowadzką i urządzeniem się w nowym miejscu.

Jakie są obowiązki po otrzymaniu bonu?

Otrzymanie bonu na zasiedlenie wiąże się z określonymi obowiązkami, których niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu całej kwoty. Po upływie 240 dni od podpisania umowy należy:

w ciągu 30 dni złożyć oświadczenie lub dokumenty potwierdzające pozostawanie w zatrudnieniu przez co najmniej 180 dni, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej;

udokumentować spełnienie warunku odległości (80 km lub ponad trzy godziny dojazdu dziennie).

Osoby, które nie wywiążą się z tych obowiązków, zostaną wezwane przez starostę do zwrotu kwoty bonu w terminie nie krótszym niż 30 dni.

Jak złożyć wniosek o bon na zasiedlenie?

Proces ubiegania się o bon na zasiedlenie jest stosunkowo prosty, ale wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów. Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Najczęściej wymagane dokumenty to:

dowód tożsamości,

zaświadczenie o rejestracji jako bezrobotny,

umowa o pracę, umowa zlecenia lub dokumenty potwierdzające zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej,

dokumenty potwierdzające planowaną zmianę miejsca zamieszkania (np. umowa najmu).

Zaleca się wcześniejszy kontakt z urzędem pracy, ponieważ wymagania mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionu.

Prezydent Nawrocki: Polityka orderowa to część polityki pamięci państwa polskiego Polsat News Polsat News