Spis treści: Co składa się na dofinansowanie w kwocie 400 zł? Kto dostanie 300 zł z programu "Dobry Start"? 100 zł dodatku na dziecko. Kto ma do tego prawo? Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku? "Dobry start". Kryterium dochodowe. Komu przysługuje? Kto nie dostanie świadczenia? "Dobry start". Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenia?

Co składa się na dofinansowanie w kwocie 400 zł?

Kwota, o której mowa, to połączenie dwóch świadczeń:

300 zł z programu "Dobry Start" - przyznawane raz w roku na ucznia uczącego się w szkole;

100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - przysługującego tym rodzinom, które otrzymują także zasiłek rodzinny.

Dzięki temu w najlepszym scenariuszu rodzic lub opiekun może otrzymać 400 zł na dziecko, a środki te mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany z edukacją. To oznacza, że jedne rodziny wydadzą je na zeszyty i książki, inne na nową kurtkę czy opłacenie kursu językowego.

Kto dostanie 300 zł z programu "Dobry Start"?

Ten program cieszy się największą popularnością, bo nie jest uzależniony od dochodów. Kryteria są proste:

świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat ,

w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wiek graniczny wydłuża się do 24 lat ,

pieniądze są wypłacane raz w roku - zazwyczaj na początku nowego roku szkolnego.

Wnioski można składać od 1 lipca 2025 roku i czas na to jest do 30 listopada 2025. Złożenie wniosku w lipcu czy sierpniu gwarantowało wypłatę jeszcze we wrześniu, ale jeśli ktoś zrobi to później, ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie sprawy.

100 zł dodatku na dziecko. Kto ma do tego prawo?

Tu sprawa wygląda inaczej, bo to świadczenie wiąże się już z zasiłkiem rodzinnym. Aby je otrzymać, trzeba spełniać kryterium dochodowe. Dodatek w wysokości 100 zł przysługuje:

na każde dziecko w rodzinie pobierającej zasiłek rodzinny,

nie tylko uczniom - także maluchom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne,

jednorazowo, na rozpoczęcie roku szkolnego.

To oznacza, że rodzina spełniająca warunki otrzymuje łącznie 400 zł na dziecko - 300 zł z "Dobrego Startu" i 100 zł dodatku.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Kwoty zasiłku rodzinnego w 2025 roku prezentują się następująco:

95 zł miesięcznie - na dzieci do 5. roku życia,

124 zł miesięcznie - na dzieci w wieku od 6 do 18 lat,

135 zł miesięcznie - na dzieci uczące się powyżej 18. roku życia, maksymalnie do 24 lat.

Oprócz tego przysługuje wspomniany dodatek 100 zł na początek roku szkolnego, a także kilka innych dodatków - np. z tytułu urodzenia dziecka czy wychowywania w rodzinie wielodzietnej.

"Dobry start". Kryterium dochodowe. Komu przysługuje?

To najczęściej zadawane pytanie, bo właśnie ono decyduje, czy rodzina otrzyma jedynie 300 zł z "Dobrego Startu", czy też dodatkowe 100 zł.

Podstawowy próg dochodowy w 2025 roku to 674 zł na osobę w rodzinie .

Jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, limit wzrasta do 764 zł na osobę.

Jeśli więc rodzina przekroczy próg, otrzyma tylko 300 zł z programu "Dobry Start". Jeśli zmieści się w widełkach - może liczyć na pełne 400 zł.

Kto nie dostanie świadczenia?

Nie każdemu należy się zasiłek rodzinny i związane z nim dodatki. Wykluczenia obejmują m.in.:

nieletnich, którzy zawarli związek małżeński,

dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych całodobowych lub w pieczy zastępczej,

osoby uczące się przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie,

rodziców, którzy nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego (z pewnymi wyjątkami, np. gdy drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany),

sytuacje, gdy na dane dziecko wypłacany jest już zasiłek rodzinny za granicą.

"Dobry start". Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenia?

Wnioski o oba świadczenia można złożyć:

elektronicznie - przez bankowość internetową, aplikację mZUS lub portal PUE ZUS ,

w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej - jeśli chodzi o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

Do końca listopada 2025 roku każdy rodzic lub opiekun ma szansę uzyskać wsparcie finansowe w wysokości nawet 400 zł na dziecko. Aby było to możliwe, konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków w terminie i spełnienie warunków dotyczących dochodów (jeśli chodzi o dodatkowe 100 zł).

