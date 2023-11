Kandydatura Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu. Suski: Będzie puste miejsce

Dyskusja na ten temat toczyć będzie się najprawdopodobniej do samego końca. Na kilka godzin przed inauguracją Sejmu i Senatu głos w sprawie Elżbiety Witek zabrał na antenie Polskiego Radia 24 poseł PiS Marek Suski . Polityka zapytano, co stanie się, jeśli nowa koalicja sejmowa zablokuje kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

- Tradycja antydemokratyczna kwitnie, nie wygląda to najlepiej - rozpoczął Suski. Następnie wskazał, że jeśli doszłoby do blokady Witek, to byłby to "objaw już taki skrajny, antydemokratyczny".