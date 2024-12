Mateusz Morawiecki o apelu Donalda Tuska. "Dziś wciska kit"

- Osiem kolejnych lat to ustawiczne ataki ówczesnej opozycji i ówczesnego szefa Komisji Europejskiej na PiS za to, że nie wpuszczano do Polski nielegalnych migrantów. To PO chciała takiej Polski jak na jarmarku w Magdeburgu w tym roku, jak na jarmarku w Berlinie w 2016 roku, czy jak podczas imprezy sylwestrowej w Kolonii w 2015 roku - skomentował ostro wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.