Nie ma tu żadnych niespodzianek - jak zawsze, prima aprilis obchodzimy 1 kwietnia, który w 2025 roku wypada we wtorek .

Nie brakuje też wersji z mitologią grecką, gdzie Persefona daje się zwieść echem i znika w podziemiach, co również symbolizuje kłamstwo i iluzję. A chrześcijańska wersja? Ta mówi, że właśnie 1 kwietnia urodził się Judasz Iskariota - i od tego momentu dzień ten miał kojarzyć się z fałszem i zdradą.

Nieco później, w XVI wieku, po zmianie kalendarza z juliańskiego na gregoriański, wielu ludzi nie nadążyło za nową datą Nowego Roku. Nadal świętowali go 1 kwietnia i... stawali się łatwym celem dla żartownisiów. Tak powstali "kwietniowi głupcy".

A jak jest na świecie? W krajach anglojęzycznych mówi się April Fools’ Day, we Francji króluje "poisson d’avril" - czyli "kwietniowa ryba", którą przypina się komuś na plecach. W Rosji to "Dzień śmiechu", a w Portugalii i Hiszpanii - "Dzień kłamcy". Wszędzie jednak chodzi o to samo: zaskoczyć, rozbawić i… nie dać się nabrać.