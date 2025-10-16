Polacy wystawili Tuskowi ocenę. Alarmujący sondaż dla premiera

Większość pytanych Polaków uważa, że premier Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. Ankietowanych zapytano również, jaką ocenę wystawiliby szefowi rządu.

  • Według sondażu Instytutu Badań Pollster 52 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska premiera.
  • Oceny premiera na sześciostopniowej skali w większości były niskie – 33 proc. badanych wystawiło mu jedynkę, a tylko 16 proc. oceniło go na piątkę lub szóstkę.
  • Partie wchodzące w skład koalicji rządzącej tracą poparcie. PSL i Polska 2050 mogłyby nie dostać się do Sejmu.
Na pytanie "czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?" 52 proc. ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" odpowiedziało "tak", 34 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie", zaś 14 proc. wskazało "nie wiem".

"SE" ocenia w czwartek, że koalicja rządząca ma coraz więcej powodów do zmartwień. "Sondaże są co prawda nadal łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, ale inne partie tworzące koalicję rządową, jak np. Polska 2050 i PSL, nie mają poparcia gwarantującego im dostanie się po raz kolejny do Sejmu" - wskazano.

    W środę minęły dwa lata od wygrania wyborów przez obecną koalicję rządzącą, współtworzoną przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.

    Sondaż. Jak Polacy oceniają Donalda Tuska?

    Ankietowanych zapytano również jaką ocenę w skali od 1 do 6 wystawiliby premierowi. Najwięcej osób (33 proc.) wystawiło Tuskowi jedynkę, a 15 proc. - dwójkę.

    Z kolei według 16 proc. respondentów szef rządu zasłużył na trójkę, a według 17 proc. - na czwórkę. Dwie najlepsze oceny dało Tuskowi w sumie 16 proc. ankietowanych: 11 proc. - bardzo dobrą, a 5 proc. - celującą. 3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

    Badania wykonano w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

