Czy można legalnie malować graffiti? Do Sejmu trafiła petycja

Nielegalne graffiti, czyli malowidła umieszczane na budynkach i infrastrukturze miejskiej bez zgody właścicieli, to zjawisko, które od lat budzi kontrowersje. Dla jednych jest to forma sztuki ulicznej, dla innych - akt wandalizmu, który niszczy przestrzeń publiczną. Autor petycji nie pozostawia wątpliwości: nielegalne graffiti to problem, który wymaga zdecydowanej reakcji. Wśród negatywnych skutków wymienia: