Ciężarówka nagle stanęła w ogniu. Na A2 trwają spore utrudnienia

Alicja Krause

Na autostradzie A2 doszło do pożaru samochodu ciężarowego z naczepą - potwierdził w rozmowie z Interią starszy aspirant Marek Winnicki z Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Policja dodała, że na drodze nadal występują utrudnienia.

Zapłoniona ciężarówka na poboczu A2 pod Zgierzem, płomienie i gęsty dym unoszące się na tle nieba.
Pożar ciężarówki pod ZgierzemKP PSP Zgierzmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Mamień doszło do pożaru samochodu ciężarowego przewożącego włókno szklane prasowane.
  • Pożar objął naczepę ciągnika siodłowego, na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
  • Autostrada A2 w kierunku Poznania została częściowo zablokowana, powstał kilkukilometrowy zator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Na na wysokości miejscowości Mamień w powiecie zgierskim (woj. łódzkie) z nieustalonych jeszcze przyczyn wybuchł pożar. Ogień objął naczepę ciągnika siodłowego. Na szczęście w czwartkowym pożarze nikt nie został poszkodowany.

Zgodnie z relacją starszego aspiranta Marka Winnickiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, samochód ciężarowy przewoził włókno szklane prasowane.

Zobacz również:

Policja zatrzymała 39-latka podejrzanego o skonstruowanie i detonację ładunku wybuchowego
Dolnośląskie

Eksplozja ładunku wybuchowego we Wrocławiu. Policja zatrzymała podejrzanego

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

- Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Dosłownie przed chwilą działania gaśnicze zostały zakończone - powiedział przed godz. 9, wskazując, że strażacy wracają już do bazy.

Zgłoszenie w sprawie pożaru wpłynęło do służb o godz. 4:41. Oznacza to, że walka z ogniem trwała mniej więcej cztery godziny.

Pożar tira sparaliżował ruch. Autostrada A2 zablokowana

Na drodze panują znaczne utrudnienia. Jak potwierdził w rozmowie z Interią sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ruch w stronę Poznania odbywa się jednym pasem. Zablokowany został także węzeł Emilia. Utrudnienia mogą trwać jeszcze parę godzin.

Sierż. sztab. Arcimowicz dodał, że przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. - Czekamy na biegłego z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić szczegóły tego zdarzenia - powiedział rzecznik prasowy KPP w Zgierzu.

Jak informuje PAP, na autostradzie w kierunku Poznania powstał kilkukilometrowy zator. Informacja o zamknięciu autostrady została wyświetlona na tablicach przy trasie.

Zobacz również:

W związku z pożarem zakładów zbrojeniowych w czeskich Pardubicach zatrzymano trzy osoby
Świat

Pożar zakładów zbrojeniowych w Czechach. Zatrzymano trzy osoby

Marta Stępień
Marta Stępień
