Ciężarówka nagle stanęła w ogniu. Na A2 trwają spore utrudnienia
Na autostradzie A2 doszło do pożaru samochodu ciężarowego z naczepą - potwierdził w rozmowie z Interią starszy aspirant Marek Winnicki z Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Policja dodała, że na drodze nadal występują utrudnienia.
W skrócie
- Na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Mamień doszło do pożaru samochodu ciężarowego przewożącego włókno szklane prasowane.
- Pożar objął naczepę ciągnika siodłowego, na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
- Autostrada A2 w kierunku Poznania została częściowo zablokowana, powstał kilkukilometrowy zator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Na na wysokości miejscowości Mamień w powiecie zgierskim (woj. łódzkie) z nieustalonych jeszcze przyczyn wybuchł pożar. Ogień objął naczepę ciągnika siodłowego. Na szczęście w czwartkowym pożarze nikt nie został poszkodowany.
Zgodnie z relacją starszego aspiranta Marka Winnickiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, samochód ciężarowy przewoził włókno szklane prasowane.
- Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Dosłownie przed chwilą działania gaśnicze zostały zakończone - powiedział przed godz. 9, wskazując, że strażacy wracają już do bazy.
Zgłoszenie w sprawie pożaru wpłynęło do służb o godz. 4:41. Oznacza to, że walka z ogniem trwała mniej więcej cztery godziny.
Pożar tira sparaliżował ruch. Autostrada A2 zablokowana
Na drodze panują znaczne utrudnienia. Jak potwierdził w rozmowie z Interią sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ruch w stronę Poznania odbywa się jednym pasem. Zablokowany został także węzeł Emilia. Utrudnienia mogą trwać jeszcze parę godzin.
Sierż. sztab. Arcimowicz dodał, że przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. - Czekamy na biegłego z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić szczegóły tego zdarzenia - powiedział rzecznik prasowy KPP w Zgierzu.
Jak informuje PAP, na autostradzie w kierunku Poznania powstał kilkukilometrowy zator. Informacja o zamknięciu autostrady została wyświetlona na tablicach przy trasie.