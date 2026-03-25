Porzuciła syna w starej chlewni, zmarł. Sąd wyjątkowo złagodził karę

Aleksandra Czurczak

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Aleksandrę K. na 6 lat i 10 miesięcy więzienia za zabójstwo swojego nowo narodzonego syna. Do zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8 sierpnia 2025 roku. 32-latka po porodzie porzuciła syna w dawnej chlewni w Ułężu (woj. lubelskie), co doprowadziło do jego śmierci.

Matka skazana za zabójstwo swojego nowo narodzonego syna. Jest wyrok

  • Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Aleksandrę K. na 6 lat i 10 miesięcy więzienia za zabójstwo swojego nowo narodzonego syna.
  • Sąd nadzwyczajnie złagodził karę ze względu na ograniczoną poczytalność oskarżonej w chwili przestępstwa.
  • Aleksandra K. po porodzie porzuciła noworodka w budynku dawnej chlewni w Ułężu, a to nie otrzymało odpowiedniej opieki medycznej.
- Okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonej w tej sprawie nie budzą wątpliwości. Zresztą sama oskarżona w toku procesu nie kwestionowała ich, przyznała się do winy - powiedziała w środę sędzia Barbara Markowska w jawnej części uzasadnienia wyroku.

Sędzia poinformowała, że oskarżona popełniła czyn o "znacznym stopniu społecznej szkodliwości, godzący w wartości dla człowieka najważniejsze".

Sąd nadzwyczajnie złagodził karę 32-latce, ponieważ proces wykazał, że w chwili przestępstwa miała ograniczoną poczytalność.

Matka skazana za zabójstwo syna. Znamy uzasadnienie wyroku

Jak stwierdziła sędzia, ze względu na "niepełnosprawność intelektualną" Aleksandra K. powinna była dostać odpowiednie wsparcie zarówno przed i w trakcie ciąży.

Zobacz również:

Łączenie od 2010 roku liczba porodówek w Polsce spadła z 406 do 305 w listopadzie 2025. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 15 lat zamknięto jedną czwartą porodówek.
Problem, który poruszył kraj. "Sytuacja nie napawa optymizmem"

- Wydaje się jednak, a wskazują na to okoliczności niniejszej sprawy, że brak jest rozwiązań instytucjonalnych czy prawnych, które by temu służyły, lub te, które obowiązują u nas, są niewystarczające, a przynajmniej takowe okazały się w tej sprawie - zaznaczyła sędzia Markowska.

Na ogłoszenie wyroku oskarżona - zgodnie z życzeniem - nie została doprowadzona z Aresztu Śledczego w Lublinie, w którym obecnie przebywa.

Lublin. 32-latka urodziła syna i porzuciła w dawnej chlewni

Na początku sierpnia 2025 r. do kobiety z powiatu ryckiego, która krwawiła z dróg rodnych, zostało wezwane pogotowie. Ratownicy zorientowali się, że 32-latka najprawdopodobniej niedawno rodziła.

Wówczas - jak podano w akcie oskarżenia - kobieta przyznała się do porodu poza domem, a kiedy noworodek przestał płakać, umieściła go w płóciennej torbie i wrzuciła do budynku starej chlewni w Ułężu. Z opinii biegłych wynika, że chłopczyk żył po urodzeniu i oddychał.

Prokuratura Rejonowa w Rykach zarzuciła Aleksandrze K. zabójstwo swojego syna. Według śledczych po porodzie kobieta nie zapewniła noworodkowi odpowiedniej opieki medycznej i porzuciła go w budynku dawnej chlewni, co uniemożliwiło mu samodzielne przeżycie. Prokuratura ustaliła, że w chwili popełnienia przestępstwa oskarżona miała znacznie ograniczoną poczytalność.

Proces przed Sądem Okręgowym w Lublinie toczył się od lutego, z wyłączeniem jawności. Nieprawomocny wyrok zapadł w środę.

Zobacz również:

Ewa stara się poznać prawdę o losie córki
Ostatnia wiadomość z Londynu. Tajemnicza śmierć Sandry [Reportaż Interii i "Interwencji"]

