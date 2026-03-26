Zatrzymano "wora w zakonie". Brawurowa akcja polskich służb
Policjanci z warszawskiej Woli i funkcjonariusze ABW zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o powiązania z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Mężczyzna znany był również jako "wor w zakonie", co oznacza wpływowego mafijnego przestępcę.
Jak poinformowała warszawska policja, wspólne działania służb miały na celu wyeliminowanie z Polski 44-latka, którego obecność w kraju jest traktowana przez funkcjonariuszy jako "potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa" - poinformowała nadkom. Marta Sulowska.
"Wor z zakonu" w rękach służb. Skazywano go za ciężkie przestępstwa
Obywatel Ukrainy nazywany był "worem z zakonu". Tytuł ten nadawano na obszarze byłego ZSRR najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach mafijnych.
44-latek już wcześniej był skazywany za popełnianie poważnych przestępstw, w tym zabójstwa. W wyniku śledztwa policjanci odkryli, że zajmował on wysoką pozycję w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej.
Jego działalność obejmowała również między innymi udział w konfliktach pomiędzy innymi grupami przestępczymi.
Sukces polskich służb. 44-latek z Ukrainy zatrzymany
Funkcjonariuszom udało się ustalić miejsce, w którym ukrywał się obywatel Ukrainy. 44-latek został zatrzymany w jednym z warszawskich hoteli i doprowadzony do komendy na Woli.
- Po wykonaniu z jego udziałem czynności, został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Warszawie - przekazała nadkom. Sulowska.
Wobec 44-latka została również wydana decyzja o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen.