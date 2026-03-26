W skrócie Policjanci z warszawskiej Woli i funkcjonariusze ABW zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o powiązania z międzynarodową przestępczością zorganizowaną.

Mężczyzna znany był jako "wor w zakonie" i wcześniej był skazywany za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa.

Po zatrzymaniu został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Warszawie, a wobec niego wydano decyzję o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen.

Jak poinformowała warszawska policja, wspólne działania służb miały na celu wyeliminowanie z Polski 44-latka, którego obecność w kraju jest traktowana przez funkcjonariuszy jako "potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa" - poinformowała nadkom. Marta Sulowska.

"Wor z zakonu" w rękach służb. Skazywano go za ciężkie przestępstwa

Obywatel Ukrainy nazywany był "worem z zakonu". Tytuł ten nadawano na obszarze byłego ZSRR najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach mafijnych.

44-latek już wcześniej był skazywany za popełnianie poważnych przestępstw, w tym zabójstwa. W wyniku śledztwa policjanci odkryli, że zajmował on wysoką pozycję w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej.

Zobacz również: Dorota Hilger

Jego działalność obejmowała również między innymi udział w konfliktach pomiędzy innymi grupami przestępczymi.

Sukces polskich służb. 44-latek z Ukrainy zatrzymany

Funkcjonariuszom udało się ustalić miejsce, w którym ukrywał się obywatel Ukrainy. 44-latek został zatrzymany w jednym z warszawskich hoteli i doprowadzony do komendy na Woli.

- Po wykonaniu z jego udziałem czynności, został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Warszawie - przekazała nadkom. Sulowska.

Wobec 44-latka została również wydana decyzja o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen.

"Polityczny WF": Dwa bratanki. Nawrocki murem za Orbanem INTERIA.PL