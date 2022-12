Pogoda zaskoczyła kierowców. Niż Brygida przyniósł sporo śniegu

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Polska

Polska znalazła się pod białym puchem. Wszystko z powodu niżu Brygida, który do kraju nad Wisłą przyniósł duże pokłady śniegu. Ten przysypał nie tylko podwórka i pola, ale też drogi i chodniki. Co chwila pojawiają się informacje o problemach drogowców i kierowców. Tylko w niedzielę straż pożarna musiała interweniować ponad 600 razy. Niż Brygida dał się we znaki także w Londynie.

Zdjęcie Pogoda zaskoczyła kierowców. Ponad 600 interwencji, wypadki / Darek Delmanowicz / PAP