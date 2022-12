Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego podał, że w poniedziałek do Polski znad północy kontynentu będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Umiarkowany i okresami dość silny wiatr, który na Pomorzu Wschodnim i w rejonie Zalewu Wiślanego w porywach osiągnie do 80 km/h, może wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, przy czym na zachodzie możliwe są większe przejaśnienia. W całym kraju prognozowane są miejscowe opady śniegu. Najintensywniejsze opady wystąpią na Pomorzu, Warmii i Mazurach, obszarach podgórskich Sudetów i Beskidów. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w tych obszarach to do 10 centymetrów. Na pozostałym obszarze może spaść do około 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 5 na północnym wschodzie do zera na zachodzie i 4 stopni na plusie nad samym morzem. Na Podhalu prognozowane jest minus 7 stopni - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

Ostrzeżenia IMGW. Pogoda w poniedziałek

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i śnieżycami, które obowiązywać będą od poniedziałku do wtorkowego południa. Alert dotyczą części województwa pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i całego województwa warmińsko-mazurskiego.



Na północnych krańcach województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego obowiązują również alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Oznacza to, że wiatr w porywach może wynosić od 70 km/h do 85 km/h.