" Dziś głównym zagrożeniem pogodowym będzie silny i porywisty wiatr , w porywach do nawet 90 km/h" - czytamy na profilu Instytutu i Meteorologii Wodnej na Facebooku . Najmocniej jednak powieje w górach.

Halny od rana na Kasprowym

IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi podmuchami

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest jednak w południowych częściach województw śląskiego , małopolskiego i podkarpackiego - tam wydano pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia , które pozostaną w mocy do godz. 20:00, a na Podkarpaciu nawet do piątkowego poranka.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obejmują zachodnią i południową część województwa dolnośląskiego , opolskiego oraz centralne powiaty małopolskiego i podkarpackiego . Te alerty IMGW obowiązują do godz. 20:00 w czwartek.

Pogoda w czwartek bardziej jesienna

W ciągu dnia będzie pochmurnie , z większymi przejaśnieniami. Miejscami może przelotnie padać , a najsilniejsze deszcze mogą pojawić się w Sudetach - tam suma opadów może sięgnąć 15 mm. Nie będą to jednak groźne opady i nie pogorszą one sytuacji powodziowej .

Na północnym zachodzie kraju lokalnie mogą też pojawić się burze , z porywami wiatru dochodzącymi do 75 km/h oraz deszczem . Miejscami mogą też przynieść drobny grad .

Na Pomorzu będzie najchłodniej: około 16 st. C. Nad samym morzem i na terenach podgórskich można się spodziewać od 17 do 20 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie - do 23 stopni Celsjusza.