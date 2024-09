Powódź 2024. "To śni mi się po nocach"

Po oględzinach usłyszał, że zanim przystąpi do osuszania, musi dostarczyć "świadectwo badania wilgotności powietrza" . - Inaczej, jeśli wcześniej zacznę osuszać, nic mi nie wypłacą. Przecież wiadomo, że było zalane i że jest wilgotno. Nie jest do tego potrzebny ekspert - komentuje. Teraz czeka na decyzję ubezpieczyciela.

"Szukają dziury w całym". Powodzianie muszą uważać na "absurdalne propozycje ugodowe"

Wiedząc, że w takiej sytuacji jak on jest mnóstwo ludzi, którzy nie znają się na tego typu sprawach, postanowił wyjść do nich z propozycją. W mediach społecznościowych opublikował post i zaoferował podstawową bezpłatną pomoc prawną.

- Pojawiają się też absurdalne propozycje ugodowe . Nie wiedzieć czemu często ubezpieczyciele proponują powodzianom kwotę... trzech tysięcy zł . Starsze osoby są tu najbardziej poszkodowane. Usłyszą, że należy im się kilka tysięcy złotych, biorą to i na tym sprawa się kończy. One nie wiedzą nawet, że można w jakiś sposób się od takiej decyzji odwołać, zareklamować ją - dodaje prawnik.

Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowań. "Gra słów"

- Jeden z poszkodowanych w powodzi stracił samochód, został on całkowicie zalany. Usłyszał, że jego wariant ubezpieczenia nie przewiduje takiej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przesłał mi swoją polisę i co? Jest wręcz przeciwnie.

I wyjaśnia: - Ogólne warunki ubezpieczeń nigdy nie są uzgadniane z ubezpieczającym, w związku z tym konsument zazwyczaj nie wie, co kupuje. Opiera się jedynie na informacji przekazanej przez agenta. Ubezpieczyciele często stosują grę słów . Człowiek słyszy: jest pan ubezpieczony od zalania. A później okazuje się, że zalanie to uszkodzenie ciągu wodno-kanalizacyjnego na wyższej kondygnacji powodujące zalanie na kondygnacji niższej. I w razie powodzi nic mu się nie należy.

Powódź. Próbują zniechęcić poszkodowanych. "Okropne świństwo"

- Wydaje się, że ubezpieczyciele próbują zniechęcić poszkodowanych do dochodzenia swoich praw . To okropne świństwo - komentuje jeszcze adwokat Artur Rudziński.

Apeluje: - Niech każdy z powodzian dokładnie sprawdzi swoją polisę i nie zgadza się na to, co proponuje ubezpieczyciel, jeśli to zaledwie kilka tysięcy złotych, a umowa obejmuje takie zdarzenia jak powódź. W takiej sytuacji należy pisać reklamacje i nie poddawać się. Co ważne, rozmiar szkody trzeba dokumentować od początku telefonem komórkowym - im więcej zdjęć, tym lepiej. Warto też zatrudnić samemu rzeczoznawcę do określenia rozmiaru szkody. A przed zawarciem jakiejkolwiek ugody sprawę najlepiej przegadać z prawnikiem.