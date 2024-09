Odczujemy nadejście jesieni. Zmiany zaczną się w tym tygodniu

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pierwszy dzień jesieni bardzo przyjemny

Pogoda formowana przez niż

Mimo gorszej aury wciąż będzie dosyć ciepło: od 20 do 25 stopni Celsjusza . Nad morzem i na terenach podgórskich nieco chłodniej: od 18 do 22 stopni .

Pogoda nie może się zdecydować: Czasem słońce, czasem deszcz

Chłodniej przez mocniejsze podmuchy

W drugiej połowie tygodnia znowu będziemy się zmagać z silniejszym wiatrem . W czwartek na terenach podgórskich może on w porywach osiągać prędkość do około 90 km/h .

To będzie kolejny pochmurny dzień, z przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie. Choć termometry pokażą od 17 do 23 st. C, to z powodu silnego wiatru będzie nam się zdawać, że jest chłodniej.