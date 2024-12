"Dziś pochmurnie i deszczowo, na wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg" - poinformował w niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niedzielę do godziny 15:00 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. IMGW wydało takie alerty dla powiatu kłodzkiego, karkonoskiego, lwóweckiego i Jeleniej Góry. "Na obszarach powyżej 800 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm" - dodano w komunikacie.

Prognoza pogody na niedzielę. IMGW wydało ostrzeżenia

Z kolei do późnego wieczora dla północnej części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i południa" - powiadomili synoptycy.

W górach wiatr może mieć porywy do 110 km/h i powodować zawieje śnieżne.

Poza tym niedziela będzie dosyć chłodna. Najzimniej na południowym-wschodzie, gdzie mogą wystąpić ujemne temperatury - nawet do -4 st. C na południowych krańcach kraju. W pozostałej części Polski będzie cieplej, tam temperatura osiągnie od 5 do 8 st. C.

Pogoda. Mroźna noc z niedzieli na poniedziałek

Z kolei w nocy wystąpi zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Prognozowane są opady zarówno deszczu, jak i śniegu. W rejonach Sudetów i Karpat prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

"Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -1 st. C do 2 st. C, chłodniej na południowym wschodzie oraz na Podhalu -3 st. C, w obszarach podgórskich -4 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników" - ostrzega IMGW.

Wiatr w większości kraju będzie słaby i umiarkowany, a na południu miejscami porywisty z porywami do 70 km/h. Wysoko w Sudetach i Karpatach mogą wystąpić porywy do 75 km/h, powodujące lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w poniedziałek. Ochłodzenie tuż przed Wigilią

Poniedziałek 23 grudnia nie przyniesie wielu niespodzianek. Niebo wciąż będzie zachmurzone w stopniu umiarkowanym lub dużym. Wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie w Sudetach prognozowane są porywy do 75 km/h, powodujące miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Jednakże początek tygodnia okaże się nieco chłodniejszy. Temperatura w poniedziałek spadnie do około 2 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 4 st. C. na zachodzie kraju. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie i na Podhalu, gdzie termometry wskażą -1 st. C.

