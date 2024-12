Taka będzie pogoda w Boże Narodzenie. Wiemy już praktycznie wszystko

" Do tej pory grudzień jest bardzo ciepły , a w Helu nie zanotowaliśmy ani jednego dnia z temperaturą ujemną" - zwraca uwagę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X. Okazuje się, że choć w Wigilię będziemy mogli jednak doświadczyć większego chłodu, to w kolejnych dniach znowu zrobi się cieplej.

Czy w Wigilię i Boże Narodzenie będzie śnieg? Nie wygląda to dobrze

Pogoda na Wigilię: Śnieg tylko w górach

W Wigilię w ciągu dnia będzie od 1 do maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich: około -1 st. C.

Boże Narodzenie 2024: Stopniowo zrobi się cieplej

Pierwszego dnia świąt temperatury będą zbliżone do tych w Wigilię lub nieco wyższe i wyniosą od około 2 stopni w centrum do 6 st. C nad morzem. Ponownie na terenach podgórskich Karpat możliwy będzie lekki mróz w okolicach -1 st. C.