Sobota, jak wynika z najnowszej prognozy pogody, będzie pochmurna, a miejscami może wystąpić deszcz lub deszcz ze śniegiem. Rano szczególnie trudna sytuacja będzie na południu kraju. Dla części województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i opadami marznącymi.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -3 st. C" - przekazał Instytut.

Prognozowane są także słabe opady marznącego deszczu lub mżawki lokalnie powodujące gołoledź.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia

W skrajnie południowych regionach kraju będzie również najzimniej. W dzień temperatura może się tam utrzymać w okolicy 0 st. C. Za to temperatura maksymalna w innych rejonach kraju osiągnie do 6 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zwłaszcza w północnej i zachodniej części kraju. Najsilniejszy wiatr wystąpi nad morzem, gdzie porywy dojdą do 65 km/h i w Sudetach - tam porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 90 km/h.

Silny wiatr w górach może prowadzić do zawiei i zamieci śnieżnych.

Noc mroźna i śnieżna. Pogoda w weekend namiesza

W nocy najpogodniej będzie na południowym-wschodzie Polski, gdzie prognozuje się zachmurzenie małe i brak opadów. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

"Temperatura minimalna od -4 st. C na południowym wschodzie, około 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około -7 st. C. Lokalnie ślisko. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w rejonach podgórskich dość silny, nad przeważającą częścią kraju porywisty" - podał IMGW.

W Karpatach i Sudetach porywy wiatru mogą dochodzić do 100 i 110 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę. To nie będzie pogodny weekend

Niestety niedziela nie zapowiada się pogodniej. Po pochmurnej nocy, duże zachmurzenie ma opanować niebo nad całą Polską.

"Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. W rejonach Sudetów możliwe sumy opadów od 10 do 15 mm, w tym przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Tam też możliwe opady krupy śnieżnej" - wskazali synoptycy.

Najchłodniej na wschodzie Polski - 2 st. C - i w rejonach podgórskich Bieszczadów - około 0 st. C.

Nad przeważającą częścią kraju wiatr będzie porywisty z podmuchami do 60 km/h. Nadal najwietrzniej będzie w terenach górzystych, zwłaszcza w Sudetach i Karpatach, gdzie podmuchy mogą osiągnąć 110 km/h.

