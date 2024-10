Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wichury w Polsce od czwartku

Jak wyjaśniają synoptycy z IMGW za zbliżające się zmiany w pogodzie będzie odpowiadać głęboki niż z zachodniej Rosji . Oprócz tego przez Polskę będzie przechodziła strefa frontu chłodnego. Wszystko to złoży się na niekorzystne warunki. Wyraźnie widać to w prognozie zagrożeń na najbliższe dni.

O ile we wtorek i środę wiatr będzie przeważnie słaby i niegroźny, to już w czwartek na Wybrzeżu może dać się mocno we znaki. Dlatego też tego dnia możliwe będą alerty IMGW pierwszego stopnia w północnej części województw: