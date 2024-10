Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Jaka pogoda na 1 listopada? Wszystkich Świętych 2024 z wichurami

Bardzo niepokojący trend widać w p rognozie zagrożeń meteorologicznych IMGW na 1 listopada . Synoptycy prognozują wydanie tego dnia ostrzeżeń pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju. Mają one obejmować województwa:

Chociaż 1 listopada w całym kraju wiatr może być porywisty, to najsilniejszy będzie na Wybrzeżu . Tam porywy mogą osiągać prędkość do 75 km/h . Dlatego podczas odwiedzania cmentarzy w tym rejonie warto zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich Świętych 2024: Zaduszki nie będą lepsze

Pogoda 2 listopada jeśli już się zmieni, to być może na gorsze. Według prognoz IMGW wciąż na północy Polski będzie najwięcej chmur i przelotne opady deszczu . Oprócz tego na północnym wschodzie może też padać deszcz ze śniegiem .

W porównaniu z dniem Wszystkich Świętych zrobi się wyraźnie chłodniej. W kotlinach sudeckich w ciągu dnia może być zaledwie 5 stopni Celsjusza, a w centrum do 10 st. C. Lokalnie na zachodzie może być 11 stopni i na więcej raczej nie mamy co liczyć.