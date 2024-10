Od rana utrzymują się ostrzeżenia przed silnym wiatrem w części Dolnego Śląska. O ile najmocniej powieje w górnych partiach Sudetów, to na nizinach również może być niebezpiecznie. W części województwa zmieniono jednak poziom ostrzeżenia, obniżając go do pierwszego stopnia. Na południu dalej obowiązują pomarańczowe alerty.