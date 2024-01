Pogoda we wtorek nie będzie wiele różniła się od tej w poniedziałek. Widać to była zwłaszcza po termometrach o poranku.

Temperatura powietrza we wtorek o godz. 5 w całym kraju była poniżej zera. Najzimniej było w Rzeszowie, Tanowie i Zamościu -20,4 st. C, a najcieplej na Helu -1,8 C.

Pogoda. Mróz trzęsie Polską. Do rekordu jednak daleko

Z powodu lodowatej pogody dla większości obszaru Polski - poza północno-zachodnią częścią - wydane zostało ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW przed silnym mrozem. Co oznacza, że na termometrach może pojawić się do -25 st. C.

Jak zwracają uwagę synoptycy portalu Twoja Pogoda, ostatnie zimy w kraju nie przypominają tych sprzed lat, gdy silny mróz utrzymywał się tygodniami.

Najniższe temperatury, które odnotowywano od połowy wieku oscylowały w okolicach - 30 st. C. Wśród miast wojewódzkich najniższą temperaturę zaobserwowano w 1963 roku w Rzeszowie - 36 st. C.

Pogoda w Polsce. Mróz zostaje. Najgorsze poranki

Mrozy zostaną z nami na kolejne dni. Chociaż wtorek i środa zapowiadają się słonecznie, to temperatury poniżej zera będą się utrzymywać.

Nocami i o porankach temperatura będzie wynosić do -20 st. C, w późniejszych częściach dnia do -10 st. C. Jak prognozują synoptycy portalu Twoja Pogoda, zapowiedzią odwilży i powrotu śnieżyc będzie chmurzenie się w północnych województwach.

Opady śniegu spodziewane są w czwartek po południu i wieczorem. Pierwsze płatki pojawią się najpierw na wschodzie, a później w centralnej i południowej części kraju. Mocniejsze opady mają nadejść w piątek.

