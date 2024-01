Idziemy na zderzenie z zimą. Atak mrozu już wkrótce

Mroźna zima w styczniu

Chociaż są to bardzo niskie temperatury, to wciąż daleko im do rekordowych mrozów sprzed lat. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najniższą temperaturę powietrza w pierwszym miesiącu roku zanotowano 11 stycznia 1950 roku w Białowieży. Termometry pokazały tam wówczas -38,7 st. C.