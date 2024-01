Pogoda. Nowe ostrzeżenia IMGW. Nawet 26 stopni mrozu

Najgorszy mróz dotknie północno-wschodniej Polski. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał dla województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiego, a także części województw pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym mrozie . W większości powiatów obowiązują one od niedzielnego wieczoru do wtorkowego poranka .

"Na północnym wschodzie Polski prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -12 st. C do -9 st.C" - poinformowało IMGW w mediach społecznościowych. W niektórych powiatach może być jednak jeszcze zimniej. Temperatura minimalna w swoistym trójkącie między powiatem olsztyńskim, suwalskim i sokólskim ma wynieść według prognoz między -20 stopni Celsjusza a -17 stopni Celsjusza, ale lokalnie w północno-wschodniej Polsce nad ranem w poniedziałek możliwy jest spadek temperatury nawet do minus 26 stopni.