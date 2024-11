Ostrzegają przed niebezpiecznym wiatrem

Silny wiatr może spiętrzyć wodę i doprowadzić do wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a lokalnie nawet powyżej tej granicy. IMGW nie wyklucza, że punktowo może dojść do przekroczenia stanu alarmowego.

Silne podmuchy na południu

Na tych terenach wiatr w porywach może osiągać prędkość do 75 km/h. Alerty na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie pozostaną w mocy od północy w czwartek do północy w piątek, na Śląsku od 2:00 w czwartek do 23:00 w piątek, zaś na Podkarpaciu będą aktywne w czwartek od godz. 6:00 do 14:00.