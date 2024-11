"Dziś nastąpi wyraźne pogorszenie się warunków biometeo" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoim profilu w serwisie X. W wielu miejscach kraju jest deszczowo i wietrznie od rana i będzie tak przez cały dzień.

Pogoda w czwartek wypełniona jesienią

Szykuje się pochmurny i deszczowy dzień, z pogodą ukształtowaną przez niż Telse, który rozgościł się w Polsce. W praktycznie całym kraju trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a miejscami na północy, północnym wschodzie i lokalnie w centrum suma opadów może wynieść od 10 do 12 mm. Reklama

W górach pojawi się więcej śniegu: wysoko w Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy o około 5 cm, a w Sudetach o około 10 cm.

Na północnym wschodzie w ciągu dnia termometry pokażą nie więcej niż 4 stopnie. Cieplej będzie w centrum (około 7 st. C) oraz do 9 stopni lokalnie na południu.

W praktycznie całej Polsce trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. W górach spadnie również śnieg - najwięcej w Sudetach / IMGW

IMGW wydaje alerty

Czwartek będzie wietrzny w wielu miejscach. Nad morzem oraz na krańcach południowo-zachodnich może osiągać do 45 km/h, a na zachodzie i południu w porywach osiągać do 60 km/h, a miejscami do 75 km/h.

W związku z prognozowanymi silnymi podmuchami IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla następujących województw:

północnych powiatów zachodniopomorskiego ;

; północno-zachodniej części pomorskiego ;

; południowej i południowo-zachodnich powiatów dolnośląskiego ;

; południa opolskiego ;

; południowo-wschodniej części śląskiego ;

; południa małopolskiego ;

; południowych powiatów podkarpackiego.

Jak podają synoptycy, w Sudetach i na południu Opolszczyzny porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 85 km/h, wysoko w Karpatach do 100 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów do 130 km/h. Wiatr może tam powodować zawieje śnieżne.

Najsilniejszych wichur powinniśmy oczekiwać wieczorem i w nocy. Alerty na północy Polski obowiązują od godz. 17:00 do 23:00, zaś na południowym zachodzie od północy w piątek do północy w sobotę. Z kolei na Małopolsce i Podkarpaciu ostrzeżenia pozostaną w mocy od czwartku rano do godz. 14:00. Reklama

Jedynie na Śląsku alerty związane z silnym wiatrem obowiązują w czwartek od godz. 2:00 do 11:00.

Pogoda nie będzie dla nas łaskawa

Zgodnie z prognozami synoptyków IMGW kształtowana przez niż "dynamiczna i wietrzna pogoda z intensywnymi opadami" będzie niekorzystna przez cały dzień.

Jedynie na wschodzie rano na wschodzie warunki będą obojętne, jednak z czasem tam również staną się niekorzystne.



