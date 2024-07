Burze i nawałnice, które dawały nam się we znaki w ostatnich dniach, nie znikną również w sobotę i niedzielę - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda w sobotę i niedzielę będzie zbliżona.

Burze nie zwolnią w weekend

Według synoptyków w najbliższych dniach aura podzieli Polskę na dwie części . Upały otrzymają się na wschodzie: tam termometry pokażą od 27 do 35 stopni Celsjusza. Tymczasem na zachodzie będzie zdecydowanie chłodniej : od 22 do 26 stopni.

W sobotę nasz kraj znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkiem wędrującym znad Czech przez zachodnie województwa w Polsce do Bałtyku. To oznacza niespokojną pogodę : z zachodu na wschód będą się przemieszczać fronty atmosferyczne.

W pierwszy dzień weekendu miejscami będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu i burzami , szczególnie na wschodzie i południu. Podczas burz suma opadów może wynieść do 25 mm, a na południowym wschodzie do 35 mm. Miejscami trzeba się liczyć z gradobiciem .

Burze przyniosą także bardzo silny wiatr , który w porywach może osiągać prędkość do 85 km/h .

W sobotę we wschodniej części kraju będzie gorąco, a miejscami nawet upalnie. Możliwe będzie nawet 35 stopni Celsjusza

Upał tylko na wschodzie

Wyraźnie da się odczuć wspomniany podział Polski na dwie strefy ciepła. Na zachodzie termometry pokażą wartości od 22 do 24 st. C, a nad samym morzem będzie od 19 do 22 stopni.