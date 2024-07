Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest burza? Alert RCB dla kilkunastu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla tych terenów prognozuje bardzo silne burze, które mogą przynieść ulewne deszcze od 35 mm do 50 mm, a lokalnie do około 80 mm. Będzie im też towarzyszyć wyjątkowo silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 90 km/h, a lokalnie do 120 km/h. Miejscami trzeba się też liczyć z dużym gradem.