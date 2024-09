Fala powodziowa dotarła już do województwa lubuskiego i sunie na północ wzdłuż Odry . W niedzielę wieczorem stan alarmowy był przekroczony na 25 stacjach hydrologicznych , a stan ostrzegawczy na 18 - informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na szczęście pogoda w poniedziałek będzie słoneczna i sucha .

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pierwszy dzień jesieni słoneczny i suchy

Rano lokalnie możliwe będą jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Z czasem jednak zanikną i nie będą nam przeszkadzać. Dzień będzie ciepły, z temperaturami od 20 stopni nad morzem do 25 st. C na południu i wschodzie. Lokalnie na terenach podgórskich może być około 19 stopni - prognozuje IMGW.