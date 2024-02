Pogoda pełna deszczu i wiatru

Pomimo nieprzyjemnej aury dzień będzie ciepły. Już wcześnie rano w Legnicy i Słubicach zanotowano ponad 4 stopnie Celsjusza. W ciągu dnia niemal wszędzie temperatury będą dodatnie. Tylko na terenach podgórskich Karpat może się pojawić lekki mróz w okolicach -1 st. C. Na wschodzie termometry pokażą od 2 do 4 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie kraju: do 7 stopni Celsjusza.