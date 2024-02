Nadchodzą zmiany w pogodzie. Noc z czwartku na piątek będzie pochmurna, ale możliwe są przejaśnienia. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry wskażą od -4 do 3 st. C - informuje Michał Ogrodnik, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W drugiej połowie nocy na wschodzie i południu możliwe są opady marznące. Temperatura minimalna od - 4 st. C na Podhalu, 1 st. C. w centrum, do 3 st.C nad morzem i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty do 60 km/h a nad morzem do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda. Potężmy wyż przyniesie zamiecie

Według najnowszej prognozy pogody w piątek w kraju będzie duże zachmurzenie. Okresami, głównie po południu, wystąpią opady deszczu, na wschodzie i północy lokalnie także deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonie Sudetów przejściowo pojawi się deszcz marznący, powodujący gołoledź. W górach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C miejscami na wschodzie do 7 st. C na zachodzie; chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, od -1 do 2 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu także dość silny i w porywach do 55 km/h, na Pomorzu do 70 km/h, nad morzem wiatr silny, do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy wystąpi zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na wschodzie również deszczu ze śniegiem i początkowo śniegu. Na południu możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. W górach pojawią się opady śniegu - w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie i nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat od -3 do -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na północy i Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, a nad morzem wiatr silny, do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na sobotę. Śnieg i zamiecie

W sobotę zachmurzenie w pogodzie będzie duże i okresami pojawią się opady deszczu - na Podkarpaciu początkowo marznące i powodujące gołoledź. W górach wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na północnym wschodzie do 11 st. C na południowym zachodzie.

Na obszarach podgórskich będzie to od 3 do 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, na wybrzeżu silny, do 50 km/h, a w porywach do 85 km/h, zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

