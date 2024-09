Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

IMGW z ostrzeżeniami trzeciego stopnia

Chociaż w środę większości kraju będzie pogodnie i słonecznie, to jednak miejscami na południu możliwe będą deszcze , a lokalnie nawet burze .

Pogoda zepsuje się po południu

Na północnym zachodzie i na Wybrzeżu będzie sucho, jednak w reszcie kraju miejscami może przelotnie popadać . Na wschodzie i południu zachmurzenie może okresami wzrosnąć do dużego i tam pogoda może się popsuć.

W pasie od Podlasia, przez Mazowsze po Dolinę Kłodzką i na południe od tej linii lokalnie po południu i wieczorem mogą wystąpić burze , które mogą przynieść mały grad . Wraz z burzami może też pojawić się silniejszy wiatr , osiągający w porywach do około 65 km/h .

Jak prognozuje IMGW suma opadów wyniesie od 5 mm do 10 mm , a miejscami może sięgnąć około 15 mm . Wysoko w Sudetach oraz w Karpatach może mocno powiać, odpowiednio: do 75 km/h i 65 km/h .

Warunki w większości Polski będą przeważnie korzystne. Na południowym wschodzie po południu osłabną one jednak do obojętnych, a potem pogorszą się do niekorzystnych.