Pogoda w Polsce. Czy grożą nam podtopienia i powódź?

W ocenie synoptyków z portalu twojapogoda.pl poziom rzek po opadach z czwartku i piątku zaczął się już obniżać. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie minęło. W niedzielę w rejonie Sudetów w południe i wieczorem mogą pojawić się lokalne burze. Przy opadach do 25 litrów na metr kwadratowy nie można wykluczyć, że dojdzie do lokalnych podtopień.

IMGW ostrzega, że na południowo-zachodnim obszarze Polski mogą pojawić się burze - w tym rejonie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.

" Prognozowane są burze , którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie drobny grad" - czytamy.