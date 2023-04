Pogoda znów spłata nam figla. W sobotę nie zobaczymy za dużo słońca, w kraju będzie za to deszczowo. Ulewy szczególnie dadzą się we znaki mieszkańcom południowej i zachodniej Polski - donosi portal dobrapogoda24.pl. Wszystko to za sprawą niżu Rudolf, który obecnie odpowiedzialny jest za śnieżyce w krajach alpejskich.

Jaka pogoda w weekend? Niż Rudolf sporo namiesza

Według najnowszej prognozy pogody nawet około 30-50 litrów wody na metr kwadratowy ma spaść miejscami na Dolnym Śląsku. Chodzi głównie o południowe powiaty tego regionu.

Oprócz wzrostu poziomu wody w rzekach spodziewać się należy także lokalnych podtopień . W Sudetach natomiast przejściowo wystąpić mogą opady deszczu ze śniegiem i śniegu . Jak także przekazano, miejscami może spaść miesięczna norma opadów.

O ostrzeżeniach hydrologicznych, związanych ze zmianą pogody, IMGW informowało już w czwartek.