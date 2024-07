Do sieci trafił film , na którym zarejestrowano zajście. Na zdarzenie zareagował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiedział wyciągnięcie "zdecydowanych konsekwencji" .

Wulgarne zachowanie żołnierza. Szymański opublikował oświadczenie

"Niestety, zwykła, uliczna utarczka słowna przerodziła się w niebywały hejt wobec mojej osoby i nad czym najbardziej boleję Wojska Polskiego. Pan Pereira kolejny raz udowodnił jakim jest człowiekiem, jakimi perfidnymi sztuczkami się posługuje. Sprawy na miejscu wyglądały zupełnie inaczej i to co Pan Pereira przekazał swoim kolegom do publikacji jest starannie wybranym, perfidnie zmanipulowanym fragmentem całego zdarzenia" - twierdzi Szymański.