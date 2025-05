Kulisy pożaru przy Marywilskiej. Minister ujawnił nowe szczegóły o sprawcach

Mija rok od pożaru Marywilskiej 44, do którego doszło na zlecenie rosyjskich służb. - Ważne jest to, że osoba związana z aktem podpalenia na Marywilskiej była też związana z podpaleniem w Wilnie. Wygląda więc na to, że był to bardziej zaangażowany współpracownik - ujawnił w Polskim Radiu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.