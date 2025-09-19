W skrócie Polska w najbliższych dniach znajdzie się pod wpływem ciepłego powietrza, a temperatury mogą lokalnie sięgnąć 30°C.

Piątek przyniesie więcej przejaśnień, ale miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, pojawią się mżawki.

Weekend zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie, zwłaszcza na południu, zachodzie i w centrum kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje IMGW, północna oraz wschodnia Europa jest pod wpływem niżów z rejonu Wysp Brytyjskich, Morza Norweskiego i zachodniej Rosji. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje wyż z centrum nad Bałkanami i Półwyspem Apenińskim.

Polska stopniowo dostaje się w zasięg klina wspomnianego wyżu. Z zachodu i południowego zachodu do naszego kraju napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Fala ciepła mknie do Polski. Prognoza pogody na weekend

W piątek na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, postępującymi od zachodu i południa kraju. Miejscami, głównie na północy i wschodzie kraju, słabe opady deszczu, rano także mżawki.

Temperatura maksymalna od około 20 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich Karpat, do 24 stopni w centrum i 26 "kresek" na południowym zachodzie - informują synoptycy. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 55 km/h, na ogół zachodni.

W nocy z piątku na sobotę na przeważającym obszarze zachmurzenie na ogół małe, tylko na północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże. Tam początkowo mogą wystąpić słabe opady deszczu. W południowej części kraju miejscami utworzą się mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą kilkanaście stopni Celsjusza.

W sobotę zachmurzenie przeważnie małe, na południu okresami bezchmurnie. Rano na południu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 29 st. C, na południu, zachodzie oraz w centrum lokalnie 30 st. C. Chłodniej będzie nad morzem i w kotlinach karpackich, około 24 st. C. Wiatr słaby, na północy i południu chwilami umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich także dość silny, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda długoterminowa nie wygląda już jednak tak obiecująco. W nadchodzącym tygodniu powrócą niższe temperatury, większe zachmurzenie i opady. To znak nadciągającej jesieni. 23 września dojdzie do kalendarzowej zmiany pory roku.

Jaka pogoda w Warszawie? Nowa prognoza

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 24 st. C.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie nocy i nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna około 14 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna wyniesie około 29 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Nalot dronowy i incydent w Wyrykach. Rzecznik rządu w ''Gościu Wydarzeń'': Państwo zdało egzamin. Jesteśmy bezpieczni Polsat News Polsat News