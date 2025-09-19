Lato nie powiedziało ostatniego słowa. Do Polski mknie fala ciepła

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Polska w ten weekend znajdzie się pod wpływem mas ciepłego powietrza. Oznacza to powrót wysokich temperatur, miejscami dochodzących do 30 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają przed zagrożeniem czyhającym w nocy. Mgły mogą ograniczyć widoczność do 200 metrów.

Do Polski dociera fala ciepła. Prognoza pogody na weekend
Do Polski dociera fala ciepła. Prognoza pogody na weekendReporter/Adam Burakowski/wxcharts.commateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Polska w najbliższych dniach znajdzie się pod wpływem ciepłego powietrza, a temperatury mogą lokalnie sięgnąć 30°C.
  • Piątek przyniesie więcej przejaśnień, ale miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, pojawią się mżawki.
  • Weekend zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie, zwłaszcza na południu, zachodzie i w centrum kraju.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje IMGW, północna oraz wschodnia Europa jest pod wpływem niżów z rejonu Wysp Brytyjskich, Morza Norweskiego i zachodniej Rosji. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje wyż z centrum nad Bałkanami i Półwyspem Apenińskim.

Polska stopniowo dostaje się w zasięg klina wspomnianego wyżu. Z zachodu i południowego zachodu do naszego kraju napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Fala ciepła mknie do Polski. Prognoza pogody na weekend

W piątek na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, postępującymi od zachodu i południa kraju. Miejscami, głównie na północy i wschodzie kraju, słabe opady deszczu, rano także mżawki.

Temperatura maksymalna od około 20 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich Karpat, do 24 stopni w centrum i 26 "kresek" na południowym zachodzie - informują synoptycy. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 55 km/h, na ogół zachodni.

Zobacz również:

Weekend będzie gorący w całej Polsce, a miejscami na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą upały - prognozuje IMGW. Po weekendzie nastąpi szybkie ochłodzenie
Polska

Kilkadziesiąt godzin do wielkiej zmiany. Ostatnia szansa na upał

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    W nocy z piątku na sobotę na przeważającym obszarze zachmurzenie na ogół małe, tylko na północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże. Tam początkowo mogą wystąpić słabe opady deszczu. W południowej części kraju miejscami utworzą się mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą kilkanaście stopni Celsjusza.

    W sobotę zachmurzenie przeważnie małe, na południu okresami bezchmurnie. Rano na południu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 29 st. C, na południu, zachodzie oraz w centrum lokalnie 30 st. C. Chłodniej będzie nad morzem i w kotlinach karpackich, około 24 st. C. Wiatr słaby, na północy i południu chwilami umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich także dość silny, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

    Pogoda długoterminowa nie wygląda już jednak tak obiecująco. W nadchodzącym tygodniu powrócą niższe temperatury, większe zachmurzenie i opady. To znak nadciągającej jesieni. 23 września dojdzie do kalendarzowej zmiany pory roku.

    Jaka pogoda w Warszawie? Nowa prognoza

    W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 24 st. C.

    W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie nocy i nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna około 14 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

    W sobotę w stolicy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna wyniesie około 29 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

    Zobacz również:

    W większości Polski będzie pochmurnie, popada również słaby deszcz Nad Bałtykiem powieje też silniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55 km/h
    Polska

    Pierwsze oznaki zmian w pogodzie. Przynosi je Oldenburgia

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    Nalot dronowy i incydent w Wyrykach. Rzecznik rządu w ''Gościu Wydarzeń'': Państwo zdało egzamin. Jesteśmy bezpieczniPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze