"Plan B" Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o tabletkę "dzień po"

Programem pilotażowym zostają objęci pacjenci, którzy ukończyli w dniu zgłoszenia się do apteki, która przystąpi do programu pilotażowego, 15. rok życia. W przypadku wątpliwości w zakresie wieku pacjenta farmaceuta weryfikuje go na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Pacjent może skorzystać z programu pilotażowego nie częściej niż co 30 dni.