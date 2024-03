Fala komentarzy po wecie prezydenta. Szymon Hołownia pokazał pismo

"Weto ws. tabletki dzień po. Taki prezent od Prezydenta na święta " - napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia zaraz po ogłoszeniu decyzji prezydenta. Do wpisu dołączył pismo, które otrzymał od Andrzeja Dudy. Wraz z pismem prezydent przesłał marszałkowi "umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie tej ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polski".

Tabletka "dzień po". "Najbardziej restrykcyjny dostęp w Europie"

Europoseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza napisał, że dzięki decyzji Dudy Polska ma obok Turcji, Serbii i Węgier "najbardziej restrykcyjny dostęp do tabletki 'dzień po' w Europie". "#RadykałDuda" - dodał.

Tabletka "dzień po". "I tak to wprowadzimy"

"Zabobon i konserwatywna ideologia wygrały z nauką i prawami kobiet. Na chwilę" - stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus , sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodała, że wprowadzenie tabletki "dzień po" to wyborcza obietnicy złożona Polkom przez Lewicę.

"I tak to wprowadzimy. Na szczęście to ostatnie miesiące prezydentury Andrzeja Dudy " - napisała.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka tłumacząc decyzję Andrzeja Dudy przekazała, że gdyby przepisy dot. tabletki "dzień po" wróciły do Sejmu w odniesieniu do kobiet powyżej 18. roku życia, to decyzja prezydenta będzie inna.